Сборные главных одноклубников Месси и Роналду. Вот кто помогал им становиться лучшими

Лионель Месси и Криштиану Роналду – главные футболисты 21-го века. Время показало, что даже новые талантливые звезды не способны достичь их уровня результативности.

Аргентинец и португалец почти в каждом матче были лучшими на поле: забивали, отдавали, обводили – но с кем они выигрывали трофеи?

Вот так выглядит сборная главных одноклубников Месси: с этими ребятами он сыграл больше всего матчей. 601 матч с Бускетсом. Это 54 000 минут.

А вот кто чаще всего был рядом с Криштиану. Пепе (348 матчей) помогал не только в клубе, но и в сборной Португалии.