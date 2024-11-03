Рафинья поздравил Ямаля с Копа Трофи особенным подарком. Такой же покупал Месси

Капитан «Барселоны» Рафинья поздравил одноклубника Ламина Ямаля – свежего обладателя трофея Копа – особенным подарком: золотым iPhone.

Такой подарок не купишь в обычном магазине, его делают на заказ. Бразилец обратился в I Design Gold – компанию, известную созданием предметов роскоши для таких звезд футбола, как Роналдиньо, Родри и Лионеля Месси, который, как заказывал целую коллекцию этих золотых iPhone после победы Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Ламин был в восторге.