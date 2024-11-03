Рафинья объяснил разницу между Хави и Фликом. Теперь понятно, почему так раскрылся с новым тренером

Вингер «Барселоны» Рафинья раскрылся в этом сезоне: 19 результативных действий в 14 матчах. В недавнем интервью El País бразилец рассказал о ключевом различии в тренерском подходе между Ханси Фликом и Хави:

«Это не критика Хави, но... при нем я всегда знал, что буду заменен на 60-й минуте. Я старался выкладываться на полную в эти минуты, но ничего не получалось.

И даже когда мне удавалось добиться успеха, меня все равно меняли».

Похоже, Рафинье не хватало доверия тренера. Теперь, под руководством Флика, он наконец-то получает всю необходимую поддержку для развития.