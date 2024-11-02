🥹 Золотое время: Месси, Неймар, Мбаппе и Рамос гоняют Хакими на тренировке «ПСЖ»
Вы помните, что Неймар, Лионель Месси и Килиан Мбаппе вместе играли в «ПСЖ»? Да, почему-то в это уже сложно поверить, учитывая дальнейшую судьбу игроков.
Яркое трио приправил легендарный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, который помог звездным нападающим устроить фитнес-тренировку Ашрафу Хакими.
Давайте хоть вспомним, как это было. Было ведь...
Но французы переживают лишь за марокканца.
💭 «Я бы застрял в этом квадрате навсегда».
💭 «Он бы никогда не отобрал у них мяч».
💭 «Против природы собрать таких игроков в одной команде».
💭 «Невероятно».
💭 «В итоге выжил только Хакими».