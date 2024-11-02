😱 Может поэтому Сафонов играет вместо Доннаруммы? Неадекватные действия итальянца на тренировке «ПСЖ» чуть не стоили Матвею здоровья 😡
Сегодня в матче с «Лансом» неожиданным образом ворота «ПСЖ» защищал не Джанлуиджи Доннарумма, а Матвей Сафонов.
Внезапная рокировка не повлекла объяснений, но в соцсетях появился очень странный ролик, снятый вчера на тренировке «ПСЖ».
Классическое упражнение, где 1-2 игрока пытаются перехватить мяч. Один из отбирающих – Доннарумма.
А теперь внимательно посмотрите отрезок с 22-й по 24-ю секунды.
Напряглись даже фанаты в соцсетях.
💭 «Лол, он увидел мяч в ногах Сафонова и сказал себе, что пришло его время».
💭 «Бедный Сафонов».
💭 «Но итальянец, конечно, нулевой в ногах».
💭 «Он просто хотел выходной, чтобы не играть с «Лансом».
💭 «Это было точно не случайно».
Мяч отпасовался не слишком удачно - не в ноги Сафонову. Донарума это увидел и сделал попытку успеть выбить стелясь в подкате, но поджимая ноги, чтобы не въехать шипами в Матвея - при просмотре в телеге, это видно. А дальше Матвей не удержался делая шаг назад и свалился на Доннаруму...
Когда нет повода для обсуждения, нужно его придумать))