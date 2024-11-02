Оказывается, Фергюсон успешен не только в футболе. У сэра Алекса вне спорта есть прибыльный бизнес

Во время тренерской карьеры сэр Алекс Фергюсон уделял внимание не только футболу, но и бизнесу.

Еще в 1983 году, когда он работал в «Абердине», шотландец основал компанию под названием ACF Sports Promotions Ltd. По имеющимся данным, ее инвестиции и активы составляют 24,3 млн фунтов, включая обширную коллекцию памятных вещей общей стоимостью 2 млн фунтов. Все это хранится в музеях и университетах.

Кроме того, инвестиционный портфель компании составляет 19 млн фунтов, а денежные резервы − 5,1 млн фунтов.

Последние данные, которые предоставили в Companies House показывают, что Фергюсон, которому сейчас 82 года, 29 октября ушел с поста директора компании. Его жена Кэти числилась там директоров вплоть до смерти, а сыновья Джейсон, Даррен и Марк вошли в совет в ноябре того же года.

Джейсон и Даррен ушли в отставку за день до отца, а Марк остался директором. Однако по инсайдерской информации все трое по-прежнему имеют значительный контроль над бизнесом.

«Изменения в управлении компанией указывают на то, что сэр Алекс начал сбавлять обороты и в бизнес-делах отходит на второй план», − пояснил инсайдер, которого цитирует The Mirror.

«И кто может его винить, ведь ему уже за 80. Компания находится в добром здравии и в надежных руках его сыновей».