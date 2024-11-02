🥹 Японский судья отработал последний матч в карьере. Посмотрите, как его проводили футболисты
В последнее время мы часто сталкиваемся с суровой критикой работы судей. Причем проблема, кажется, принимает повсеместный характер.
Защищать арбитров и VAR мы не будем, зато покажем зеркальное отношение к ним. Оказывается, это еще возможно.
Место действия, разумеется, Япония. Судья провел последний матч в карьере.
Фанаты оценили.
💭 «Моуриньо бы все равно удалили на три матча в этой ситуации».
💭 «Игроки «Ман Сити» сделают так же для Майкла Оливера».
💭 «Судья АПЛ даже тут ошибся бы».
💭 «Это стоит улыбки и слез».
💭 «Забавная история. Я улыбнулся и даже прослезился».
Кто достоин таких же проводов?