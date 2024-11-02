🥹 Японский судья отработал последний матч в карьере. Посмотрите, как его проводили футболисты

В последнее время мы часто сталкиваемся с суровой критикой работы судей. Причем проблема, кажется, принимает повсеместный характер.

Защищать арбитров и VAR мы не будем, зато покажем зеркальное отношение к ним. Оказывается, это еще возможно.

Место действия, разумеется, Япония. Судья провел последний матч в карьере.

Фанаты оценили.

💭 «Моуриньо бы все равно удалили на три матча в этой ситуации».

💭 «Игроки «Ман Сити» сделают так же для Майкла Оливера».

💭 «Судья АПЛ даже тут ошибся бы».

💭 «Это стоит улыбки и слез».

💭 «Забавная история. Я улыбнулся и даже прослезился».

Кто достоин таких же проводов?