📹Глупость дня. Футболисты «Стока» привезли фееричный автогол, а вратарь комично пытался спасти положение

В 13-м туре «Сток Сити» дома принимал «Дерби» и во втором тайме чуть не потерял очки, ведя в счете 1:0. Защитник и вратарь хозяев соорудили курьезный автогол, но на 82-й минуте все тот же Бен Гибсон забил победный мяч − 2:1.

А вот как случилось недопонимание между Гибсоном и вратарем «Стока» Виктором Юханссоном. Защитник выиграл верховую борьбу и сбрасывал мяч назад шведу. Вот только его на месте не было. Пришлось вынимать из ворот.

Сначала не очень понятно, почему Юханссон в принципе вышел из ворот, причем сделал это не по центру штрафной, а чуть левее. Общий план дает больше конкретики: похоже, что вратарь думал, что мяч перелетит двух борющихся в воздухе игроков и касания головой не будет. По этой причине он дернулся на перехват, но его поймали на противоходе.

Вратарь «Стока» почти исправил свою же ошибку, но мяч предательски от штанги все-таки оказался в сетке. Благо, что команда смогла забить еще.

«Сток» и «Дерби» − соседи по турнирной таблице Чемпионшипа. Клубы до очного матча шли на 13-м и 14-м месте.