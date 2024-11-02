🤣 Во Вьетнаме повторили церемонию вручения Кубка мира на ЧМ-2022. Но здесь не только аргентинцы во главе с Месси, но и Роналду

Фанаты из Вьетнама соединили воедино то, что у огромного количества людей было лишь в воображении.

Вьетнамская интерпретация церемонии вручения Кубка мира в Катаре имеет одну важную деталь, которой не было в оригинале - Криштиану Роналду.

В их «идеальном мире» португалец лицезрел процесс из первых рядов, после чего обиделся, бросил капитанскую повязку и убежал.

Соцсети в восторге.

💭 «Да уж, Кришу этого не забудут».

💭 «Ждем разрыва дипломатический отношений между Португалией и Вьетнамом?»

💭 «Месси буквально создал культовое празднование победы».

💭 «Я чуть не упал, когда увидел парня в красной футболке».