Ямаль мог оказаться в другом топ-клубе. Сделку заблокировал один человек из «Барселоны»

Для «Барселоны» нет ничего необычного в том, что в ее составе играют игроки мирового класса, а из академии с пугающей регулярностью выходят лучшие таланты. Ламин Ямаль стал еще более приятным исключением, семимильными шагами превращаясь в звезду целого поколения.

В прошлом сезоне вундеркинд совершил большой прорыв. Он сыграл почти все матчи за клуб, а затем заявил о себе со сборной Испании на Евро-2024.

Проще говоря, сейчас очень мало игроков, которые находятся в такой же интересной и эффективной форме, как Ямаль. Испанец стал обладателем «Копа Трофи» и занял восьмое место в общем рейтинге «Золотого мяча».

Понятно, что «Барселона» хочет во что бы то ни стало удержать талантливого игрока, и в этом году каталонский клуб уже дважды отклонял предложения «ПСЖ». По данным Mundo Deportivo, лидер французского футбола предлагал сперва 200 млн, а потом и €250 млн − в январе и летом.

По информации того же источника, Ламин Ямаль мог уйти из «Барселоны», когда он еще играл в молодежной команде и перейти в тот же «ПСЖ». На тот момент ему было 15 лет и парижане сделали «головокружительное» предложение перед тем, как он подписан первый профессиональный контракт с родным клубом.

Ямаль мог уйти свободным агентом, но тогда вмешался главный тренер «Барселоны» Хави. Именно он провел личную беседу с Ламином, убедив его остаться и пообещав, что парень дебютирует в первой команде уже очень скоро.