В Неаполе все живут футболом! Даже ягуары...Ромелу Лукаку подтвердит🐯

Радостная новость из зоопарка Неаполя: у них родился ягуар, которого решено было назвать Ромелу в честь звезды местной команды – Ромелу Лукаку.

Бывший нападающий «Челси» и «Манчестер Юнайтед» чрезвычайно популярен в Неаполе. Он продемонстрировал отличную форму в Серии А и завоевал расположение болельщиков.

Доказательством любви к бельгийскому форварду стало решение городского зоопарка назвать новорожденного детеныша ягуара в честь 31-летнего игрока.

Зоопарк Lo Zoo di Napoli подтвердил эту новость в социальных сетях. Куратор зоопарка, доктор Фиорелла Саггезе, сказала: «Зоопарк находится недалеко от стадиона, мы смотрим каждую игру, и мы все большие поклонники футбола. Это дань уважения «Наполи» и пожелание удачи в сезоне».

Вы только посмотрите на малыша Ромелу!