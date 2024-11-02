Фаны «Барсы» поняли, в какой момент Ямаль стал суперзвездой😲 – без романтики не обошлось😉

Ламин Ямаль подтвердил, что у него были романтические отношения с Алекс Падильей - они явно проявляли нежность друг к другу после финала Евро между Испанией над Англией.

Однако позже фотография Ламина Ямаля, положившего руку на ногу новой девушке в Марбелье, стала вирусной.

Алекс Падилью, в свою очередь, видели сидящей на коленях у другого парня во время прямого эфира и в Инстаграм. Впоследствии Алекс и Ламин отписались друг от друга в социальных сетях.

Забавно, что некоторые болельщики в социальной сети «Х» заметили, что после расставания с одной девушкой и начала отношений с другой, Ламин стал суперзвездой.

💬 «Они помогли ему развить характер».

💬 «День, когда начался взлет Ламина Ямаля».

💬 «Девушки точно прибавили ему блеска».

Кто эта новая девушка?

Ламин Ямал опирается рукой у бортика бассейна на Жаклин Лигеро. Они подписаны друг на друга в Инстаграм.