Клуб президента Туркменистана не терял очки со дня основания – 61 матч подряд. И вот проиграл

В азиатском аналоге Лиги конференций.

Чемпион Туркменистана «Аркадаг» проиграл со счетом 2:3 клубу «Аль-Араби» из Кувейта в Лиге вызова АФК (третий по рангу азиатский клубный турнир).

Так прервалась самая длинная победная серия (хоть и официально не зарегистрированная) в истории – до этого «Аркадаг» победил в каждом из 61 матча с момента основания. 61 победа. ПОДРЯД!

Не теряли очки с 18 апреля 2023 года – правда, к уровню конкуренции есть вопросы (в том числе из-за этого рекорд не признают).

Что за «Аркадаг»? Проект бывшего президента Туркменистана

Мы уже писали про клуб в апреле – тогда серия достигла 39 матчей. Тезисно напомним, откуда взялся непобедимый «Аркадаг».

Летом 2023 года под Ашхабадом открыли новый город Аркадаг – это проект второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова (правил до 2022-го, после чего передал пост сыну через процедуру выборов). Аркадаг (в переводе «Опора» или «Покровитель») – официальный титул Гурбангулы.

Естественно, такому городу потребовался собственный футбольный клуб. Его основали весной 2023 года и включили в состав Федерации футбола Туркменистана, вскоре зарегистрировали во все внутренние соревнования.

Ради новообразованного «Аркадага» в стране продлили трансферное окно – клуб переманил к себе большую часть сборной Туркменистана (в актуальном составе 13 из 24 человек представляют «Аркадаг»)

В первый же сезон – досрочный титул за четыре тура до финиша. В чемпионате-2023 «Аркадаг» победил во всех 24 матчах, разница мячей +66. Финишировавший вторым «Алтын Асыр» отстал на 18 очков, разница мячей +31. Бонусом, «Аркадаг» завоевал еще и кубок Туркменистана.

Второй сезон еще не закончен, но «Аркадаг» уже чемпион. Выиграли все 26 матчей с общим счетом 126-19 (да, разница мячей +107). В чемпионате Туркменистана оформили семь хет-триков – все на счету игроков вы знаете какого клуба.

Бердымухамедов после открытия Аркадага поставил чиновникам четкую задачу: город любым путем должен попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Возможно, с этим связано, что местный клуб выиграл 61 матч подряд после основания. В теории это самая длинная победная серия для команд из высшего дивизиона: саудовский «Аль-Хилаль» остановился на 34 победах во всех турнирах, а до этого рекорд принадлежал валийскому «Нью Сэйнтс» из 2016-го (27 побед подряд ).

Только представитель Книги Гиннесса объяснил, что рекорд «Аркадага» не учтут: «О лиге Туркменистана доступно относительно мало подробностей – меньше, чем нам хотелось бы для той комплексной проверки, которую мы проводим в нашем исследовании для этого и подобных рекордов. Также есть определенный уровень управления и конкуренции, которые мы обычно ищем. Учитывая все это, мы подтвердили, что рекордсмен – «Аль-Хилаль».

«Аркадаг» проиграл, но вышел из группы с первого места

Пока «Аркадаг» прошел лицензирование только на Лигу вызова АФК и начал с двух побед над мальдивской «Мазией» и кыргызским «Абдыш-Ата». Но в третьем матче против «Аль-Араби» в Кувейте потерпели поражение – первое в истории.

«Аль-Араби» уверенно повел 3:0 на 70-й минуте. Сразу после третьего мяча у кувейтской команды удалили игрока – футболист «Аркадага» на полном ходу врезался в соперника, а тот, лежа на газоне, пнул соперника. Это позволило сократить отрыв: размочили голом после углового, а в добавленное время реализовали пенальти.

Несмотря на поражение, счет 2:3 оказался выгоден «Аркадагу» – по лучшей разнице мячей они вышли из группы с первого места, что и отпраздновали с флагами родной страны. В плей-офф Лиги вызова АФК чемпиона Туркменистана ждет индийская команда «Ист Бенгал».

История «Аркадага» – мир не признает их рекорд

Фото: instagram.com/arkadagfk ; РИА Новости /Дмитрий Астахов