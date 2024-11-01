«Я готов». Жозе Моуринью возвращается после травмы, нанесенной собственным игроком во время тренировки💪

Жозе Моуринью заявил, что он готов к матчу между «Фенербахче» и «Трабзонспором» в воскресенье после того, как на пострадал во время тренировки.

Моуринью получил травму по вине собственного игрока: Исмаил Юксек случайно влетел в тренера сзади во время розыгрыша мяча. Позже в социальных сетях португалец пошутил, что это «урок всем молодым тренерам».

Однако сейчас Жозе в порядке, он выложил сториз в Инстаграм, подписав: «Все хорошо, Исма. Я готов к воскресенью».

Жозе Моуринью надеяться продлить беспроигрышную серию своей команды из шести матчей во всех соревнованиях.