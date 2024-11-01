ЦСКА vs «Спартак»: сравниваем главных героев. Кто эффективнее в сезоне?

В субботу ЦСКА примет «Спартак» – главный матч тура в Мир РПЛ. А дедлайн в фэнтези – 19:00 мск в пятницу , замены нужно сделать к этому времени.

Сравним самые яркие пики в атаке и в обороне, чтобы понять, кто нужнее на топ-матч.

Обляков vs Барко

Иван Обляков – 4-й по популярности полузащитник в фэнтези РПЛ (27,08%), лидер ЦСКА по результативным действиям (4 гола, 3 ассиста), ключевым передачам и ожидаемым голам. Правда, в 7 последних играх РПЛ у полузащитника всего 1 ассист. 10 из 13 матчей чемпионата отыграл без замен.

Эсекиэль Барко в пяти последних матчах забил два мяча (оба с пенальти) и сделал два ассиста, всего в чемпионате у него по пять голов и ассистов. В фэнтези популярность полузащитника давно уже стабильно выше 40% (44,97% в 13-м туре).

Мусаев vs Угальде

Тамерлан Мусаев – лучший бомбардир ЦСКА (6 голов), в трех последних матчах у него два гола, причем в дерби с «Динамо» он забил, выйдя на замену за 15 минут до конца. По популярности нападающий только 6-й в ЦСКА – 9,81%.

Манфред Угальде – 3-й по популярности в «Спартаке» (21,69%), хотя в последних четырех матчах РПЛ у него нет результативных действий. Но Манфред – все еще лучший бомбардир команды (6 голов в 13 матчах).

Файзуллаев vs Бонгонда

Аббосбек Файзуллаев в пяти последних матчах дважды забил и отдал ассист. Популярность полузащитника выросла, но все еще она довольно низкая (1,19% в 9-м туре, 4,74% – в 13-м).

Тео Бонгонда – третий в «Спартаке» по xG (3,19) и второй по ожидаемым ассистам (2,33), но в чемпионате у полузащитника только один гол (в прошлом туре против «Пари НН») и один ассист.

Дивеев vs Бабич

ЦСКА и «Спартак» – две лучшие команды РПЛ по ожидаемым пропущенным голам (9,60 и 9,72).

Игорь Дивеев – с отрывом самый популярный защитник в фэнтези (44,23%). Аномальная результативность в прошлом, но он все еще третий по очкам в фэнтези РПЛ (76 очков). В 8 последних играх чемпионата у ЦСКА 5 без пропущенных мячей, так что Дивеев часто получает бонусные 4 очка за сухие матчи.

Срджан Бабич в фэнтези все менее популярен: 34,96% в 9-м туре, 23,3% – в 13-м. Из пяти последних матчей у «Спартака» всего один на ноль (прошлый против «Пари НН»), так что бонусов за сухие матчи у Бабича мало.

Дедлайн 14-го тура – 1 ноября (пятница) в 19:00. Его откроет матч «Динамо» Москва – «Ростов». Дерби в субботу вечером, в 20:45.