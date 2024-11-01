15 неожиданных пересечений футболистов. Помните их в одном клубе?

Даже нейтральные фанаты любят, как звезды, ни разу не игравшие вместе, съезжаются в одном клубе в конце карьеры. Примеров масса, но сегодня об обратном.

Вспомним пары игроков, образ которых у нас давно сформировался, и которых вряд ли кто-то мог представить в одной команде.

1. Эден Азар и Пьер-Эмерик Обамеянг в «Лилле».

2. Родри и Томас Парти в «Атлетико».

3. Майк Меньян и Виктор Осимхен в «Лилле».

4. Энцо Фернандес и Хулиан Альварес в «Ривер Плейте».

5. Сон Хын Мин и Рууд ван Нистелрой в «Гамбурге».

6. Ян Облак и Эдерсон в «Риу Аве».

7. Уэсли Фофана и Уильям Салиба в «Сент-Этьене».

8. Антонио Рюдигер и Мо Салах в «Роме».

9. Килиан Мбаппе и Бернарду Силва в «Монако».

10. Харри Кейн и Джейми Варди.

11. Майкл Эссьен и Рафаэль Варан в «Реале».

12. Александер Исак и Джейдон Санчо в «Дортмунде».

13. Нони Мадуэке и Коди Гакпо в ПСВ.

14. Адемола Лукман и Александар Митрович в «Фулхэме».

15. Эрлинг Холанд и Доминик Собослаи в «Зальцбурге».