15 неожиданных пересечений футболистов. Помните их в одном клубе?
Даже нейтральные фанаты любят, как звезды, ни разу не игравшие вместе, съезжаются в одном клубе в конце карьеры. Примеров масса, но сегодня об обратном.
Вспомним пары игроков, образ которых у нас давно сформировался, и которых вряд ли кто-то мог представить в одной команде.
1. Эден Азар и Пьер-Эмерик Обамеянг в «Лилле».
2. Родри и Томас Парти в «Атлетико».
3. Майк Меньян и Виктор Осимхен в «Лилле».
4. Энцо Фернандес и Хулиан Альварес в «Ривер Плейте».
5. Сон Хын Мин и Рууд ван Нистелрой в «Гамбурге».
6. Ян Облак и Эдерсон в «Риу Аве».
7. Уэсли Фофана и Уильям Салиба в «Сент-Этьене».
8. Антонио Рюдигер и Мо Салах в «Роме».
9. Килиан Мбаппе и Бернарду Силва в «Монако».
10. Харри Кейн и Джейми Варди.
11. Майкл Эссьен и Рафаэль Варан в «Реале».
12. Александер Исак и Джейдон Санчо в «Дортмунде».
13. Нони Мадуэке и Коди Гакпо в ПСВ.
14. Адемола Лукман и Александар Митрович в «Фулхэме».
15. Эрлинг Холанд и Доминик Собослаи в «Зальцбурге».