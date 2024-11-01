Конфуз в Серии А: бразилец из «Фиорентины» потерял шорты, но не прекратил борьбу💪

Забавный инцидент произошел в четверг во время матча Серии А между «Дженоа» и «Фиорентиной» - звезда «Фиорентины» Додо столкнулся с неприятной проблемой.

Бразильцу пришлось покраснеть после того, как с него сползли шорты. Правый защитник «Фиорентины» боролся за мяч с Мортеном Торсбю - соперник схватил его за шорты. И когда Додо вырвался на свободу с мячом, чтобы начать атаку, шорты соскользнули с его тела.

Но защитник быстро оправился и снова натянул шорты, прежде чем помочь «Фиорентине» удержать победу в матче.

Победа 1:0 стала для них пятой в сезоне и подняла на четвертое место в Серии А.