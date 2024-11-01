Гави часто выключал матчи «Барсы», пока был травмированным. Объяснил причину в документальном фильме

Гави пропустил почти год из-за травмы крестообразных связок, которую он получил во время выступления за сборную Испании в ноябре прошлого года.

В честь возвращения полузащитника «Барселона» выпустила документальный фильм «Гави: Возвращение».

В фильме выпускник «Ла Масии» рассказал, что в прошлом сезоне часто выключал телевизор во время матчей «Барсы», потому что ему было тяжело смотреть на борьбу товарищей по команде и не иметь возможности помочь.

Как можно не любить этого парня?