Гави часто выключал матчи «Барсы», пока был травмированным. Объяснил причину в документальном фильме
Гави пропустил почти год из-за травмы крестообразных связок, которую он получил во время выступления за сборную Испании в ноябре прошлого года.
В честь возвращения полузащитника «Барселона» выпустила документальный фильм «Гави: Возвращение».
В фильме выпускник «Ла Масии» рассказал, что в прошлом сезоне часто выключал телевизор во время матчей «Барсы», потому что ему было тяжело смотреть на борьбу товарищей по команде и не иметь возможности помочь.
Как можно не любить этого парня?