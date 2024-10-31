Резервный вратарь «Ливерпуля» сделал лучший сейв сезона в матче Кубка лиги: как он достал мяч???

«Ливерпуль» победил «Брайтон» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

У «красных» в старте вышел резервный вратарь Витезслав Ярош. 23-летний чех вытащил очень сложный удар головой от игрока «Брайтона» - мяч летел точно в угол.

Похоже, у «Ливерпуля» будет полный порядок на воротах, даже если Алиссон решит уйти.

Летом приедет еще Георгий Мамардашвили, которого еще прошлым летом подписали из «Валенсии». На прошлых выходных он сделал сумасшедший двойной сейв в Ла Лиге .