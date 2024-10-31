🤩 Дочь Бергкампа меняет футбольную моду: надела шикарную дизайнерскую куртку в стиле «Арсенала» сезона-05/06 и сорвала овации соцсетей

Деннис Бергкамп - безусловная легенда «Арсенала». По «сладким» нулевым фанаты «канониров» ностальгируют даже сейчас, когда, казалось, активно борются за титул АПЛ.

В соцсетях горячо обсуждается необычный наряд дочери голландской легенды лондонского клуба.

Ясмин сфотографировалась в кожаной куртке, оформленной в стиле формы «Арсенала» сезона-05/06.

«Некоторые вещи никогда не меняются», - подписала девушка фотографию.

Да, Ясмин прекрасно знает, о чем говорит.

Отметим, что куртку сделала Антония Бронз - талантливая девушка, занимающаяся индивидуальными проектами и собственным брендом .

Бронз прекрасно знает, что нужно «девушкам-канонирам». Ранее она шила клубную одежду для жены Габриэля и девушки Букайо Сака.

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