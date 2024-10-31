В этом мелочность «ПСЖ». Аль-Хелайфи придумал, как отомстить Мбаппе – пострадал брат Килиана

Килиан Мбаппе уже полгода как играет за «Мадрид», но эхо его карьеры в «ПСЖ» долетает до сегодня. Если первое время роман с парижским клубом выглядел практически идеальным, то при первых проблемах вылезло огромное количество недопониманий, превратившиеся в пропасть.

Мбаппе не скрывал, что мечтает играть в «королевском» клубе и рано или поздно это должно было произойти. В первый раз клубу и игроку удалось продлить отношения на год, но последний совместный сезон стал кошмаром.

Сперва президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи личным решением исключил футболиста из состава команды. Это не очень понравилось спортивному директору Луишу Кампушу и главному тренеру Луису Энрике. Со временем они продавили возвращение Килиана, но осадок остался.

В контракте Мбаппе прописали большое количество различных бонусов, в том числе за лояльность. До сегодня «ПСЖ» до конца не рассчитался с форвардом и дело дошло до суда. Оказалось, что это еще не все.

По данным L'Equipe , клуб успел мелко напакостничать брату Килиана Этану Мбаппе. В мае 2024 года «ПСЖ» проводил последний матч сезона на «Парк де Пренс» против «Тулузы». Этана Мбаппе в заявке не оказалось. Тогда такое решение можно было списать на то, что игрок был не в форме, а у парижан и так немаленький ростер.

Оказывается, что это было личное решение Нассера Аль-Хелайфи. Он буквально приказал Луису Энрике убрать Этана из состава. Такое отношение довело младшего Мбаппе до слез, Килиан увидел брата в таком состоянии и пошел разбираться с президентом. По слухам, тогда между ними произошла серьезная стычка.

Теперь все судебные тяжбы между Килианом Мбаппе и «ПСЖ» еще больше выглядят, как личная борьба между футболистом и президентом клуба.

Этан Мбаппе покинул «ПСЖ» вместе с братом, но играет с ним не в одной команде, как это было раньше, а в «Лилле».