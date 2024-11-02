Кто лучший бомбардир в истории Первой лиги? А какой клуб набрал больше всего очков?
Тест по рекордам лучшей лиги мира.
За 32 сезона в МЕЛБЕТ-Первой лиге установили множество удивительных рекордов. А ответите ли вы на десять вопросов про эти достижения?
Пройдите тест и проверьте, как хорошо вы знаете лучшую лигу мира. И не забывайте скачивать официальное приложение Первой лиги, чтобы быть в курсе главных новостей.
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