«Ты выиграешь в следующем году»: Ямаль спрогнозировал лучшего молодого игрока года-2025

Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком 2024 года по версии France Football.

Ламин стал третьим игроком «Барсы» за четыре года, которым присуждали эту награду: Педри (2021), Гави (2022) и Ямаль (2024).

После вручения статуэтки, 17-летний игрок определил, кто будет претендовать на эту награду в следующем году. Ламин сказал интересную фразу другому игроку «Барсы» Пау Кубарси: «В следующем году ты выиграешь это».

Ламин даже дал подержать Кубарси трофей.