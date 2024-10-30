Удивительная вещь, которую Тюрам взял с собой на выездной матч с «Эмполи» - Маркус обожает спать

В эту среду «Эмполи» встретится с «Интером». Хотя путешествие «нерадзурри» до Тосканы занимает всего лишь чуть больше двух часов, Маркус Тюрам решил взять с собой в поезд... свою собственную подушку.

Ранее француз признался, что очень сильно любит спать — настолько, что в свои редкие выходные он может легко провести 14 часов во сне.

Тюрам уже забил 8 голов и отдал 5 результативных передач всего в 11 играх за «Интер» в этом сезоне. Может быть, в этом секрет его впечатляющей формы?