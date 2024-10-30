«Я не уверен, что он знал, чем мы там занимались»: Дональд Трамп когда-то провел жеребьевку Кубка Лиги

В 1991 году Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок в качестве президента США, стал неожиданным гостем на британском футбольном шоу Saint & Greavsie, чтобы помочь с жеребьевкой Кубка лиги.

Мероприятие проходило в роскошном зале заседаний Trump Tower, где Трамп, казалось, был несколько озадачен происходящим.

Бывший секретарь лиги Дэвид Дент вспоминает, что Трамп был не слишком хорошо знаком с английским футболом, хотя и согласился на жеребьевку.

Вспоминая вечер, ведущий Дэвид Дент позже сказал: «Он был вежлив и приветлив. Хотя я не уверен, что он полностью понимал, что мы делали. Он не знал, что означает жеребьевка кубкового соревнования».

«Но он заставил нас чувствовать себя комфортно. Мы хорошо ладили, и он был другим человеком, не тем, кого мы видим сейчас. Вся известность и слава полностью изменили его».