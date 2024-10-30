Предполагаемый состав Аморима: новый тренер и новый стиль в «МЮ»
В понедельник утром мало кого волновала работа Рубена Аморима в лиссабонском «Спортинге», однако к вечеру интерес вокруг карьеры 39-специалиста был максимальным.
Так «новый Моуринью» станет новым тренером «Манчестер Юнайтед».
39-летний специалист придерживается схемы 3-4-3 для своих команд, где важная роль отводится играть как крайним защитникам и вингерам.
Такая тактическая схема может подойти «Юнайтед». С точки зрения обороны, «красным дьяволам» не помешала бы большая прочность, и игра в три защитника – с Лисандро Мартинесом, Маттейсом де Лигтом и Лени Йоро - звучит привлекательно.
Вот как может выглядеть схема «МЮ» при Амориме.
Английские болельщики прекрасно знают, что Харри Магуайр также успешен, когда его используют в составе трех защитников.
Кроме того, появлению в клубе Аморима, безусловно, радуется новичок «МЮ» Мануэль Угарте, который показал свой лучший футбол под руководством португальца в «Спортинге».
Молодые таланты, такие как Кобби Майну и Алехандро Гарначо, продолжат играть заметную роль в команде. К радости болельщиков «красных дьяволов», у Аморима большой опыт по привлечению молодых звезд и их развитию в основном составе.
Вместо депутата Зиркзе.
В качестве эксперимента можно было бы попробовать на места Далота и Мазрауи выпустить Диалло и Гарначо. Если у них получится всю бровку закрывать, то будет сверх атакующая схема.
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просто губят свои карьеры и лучшие годы...