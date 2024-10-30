Предполагаемый состав Аморима: новый тренер и новый стиль в «МЮ»

В понедельник утром мало кого волновала работа Рубена Аморима в лиссабонском «Спортинге», однако к вечеру интерес вокруг карьеры 39-специалиста был максимальным.

Так «новый Моуринью» станет новым тренером «Манчестер Юнайтед».

39-летний специалист придерживается схемы 3-4-3 для своих команд, где важная роль отводится играть как крайним защитникам и вингерам.

Такая тактическая схема может подойти «Юнайтед». С точки зрения обороны, «красным дьяволам» не помешала бы большая прочность, и игра в три защитника – с Лисандро Мартинесом, Маттейсом де Лигтом и Лени Йоро - звучит привлекательно.

Вот как может выглядеть схема «МЮ» при Амориме.

Английские болельщики прекрасно знают, что Харри Магуайр также успешен, когда его используют в составе трех защитников.

Кроме того, появлению в клубе Аморима, безусловно, радуется новичок «МЮ» Мануэль Угарте, который показал свой лучший футбол под руководством португальца в «Спортинге».

Молодые таланты, такие как Кобби Майну и Алехандро Гарначо, продолжат играть заметную роль в команде. К радости болельщиков «красных дьяволов», у Аморима большой опыт по привлечению молодых звезд и их развитию в основном составе.