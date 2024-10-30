«Я фанат «Реала», но сейчас мне стыдно». Арагорн о реакции клуба на результаты «Золотого мяча»
Скандал на церемонии вручения «Золотого мяча» уже вышел за пределы футбольного сообщества.
Так голливудский актер Вигго Мортенсен, известный своими ролями во «Властелине колец», «Зеленой книге» и «Пороке на экспорт», осудил реакцию мадридского «Реала», болельщиком которого он является, на поражение Винисиуса.
«Реал Мадрид» узнав, что их избалованный ребенок не выиграет «Золотой мяч» и из-за этого злится и грустит, заявил, что клуб не может быть там, где к нему не проявляют уважения. Было принято решение поддержать Винисиуса и его истерику, отказавшись от поездки в Париж на церемонию награждения», — рассуждает актер.
«Проигрывать нужно достойно. Я болельщик «Реала», но считаю, что если клуба нет там, где его не уважают, то это вина клуба, а также неспортивное и высокомерное поведение. Я всегда за «Реал Мадрид»! Но сейчас мне очень стыдно», - заявил Вигго в интервью AS.