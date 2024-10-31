Эффектный дебют сына Это`О: забил в Кубке Испании и зажег 5:0

Повторил достижение отца.

За основу «Райо Вальекано» дебютировал Этьен Это`О – сын Самюэля Это`О. Начал с гола – первого профессиональной карьере. Правда, ему уже 22.

На гол понадобилось меньше 15 минут

«Райо Вальекано» в 1/64 финала Кубка Испании разгромил «Вильямюриэль» – 5:0. Четвертый гол забил игрок с еще одной звездной фамилией – Серхи Гвардиола.

Это`О вышел на 75-й минуте уже при счете 4:0, а на 88-й бильярдно вкатил в дальний угол.

Интересно, что Самюэль Это`О тоже забил первый мяч в Кубке Испании: в 1997-м как раз в ворота «Райо Вальекано», он тогда играл в аренде за «Леганес».

Отличие в том, что в аренду его отдал «Реал». А у Этьена, который тоже играет в нападении, перспективы заметно скромнее. Он сменил несколько испанских академий, в 2021-м проходил просмотр в «Бенфике», но первый контракт подписал с «Виторией Гимараэш». После сезона в дубле вернулся в Испанию и выше пятой лиги пока не поднимался.

В «Райо» Это`О с лета этого года, но играет за команду Б: забил восемь мячей в шести матчах. Сейчас его впервые подпустили к основе – и сразу гол, пусть и команде из подвала испанского футбола.

Этьен вызывается в сборную Камеруна до 23 лет, но этот гол наверняка пока главное воспоминание в его карьере.

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