В «Барсе» уже знают следующего обладателя трофея Копа. Ямаль отметил его в комментариях

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал обладателем трофея Копа 2024 года. После мероприятия одноклубник Ямаля Пау Кубарси опубликовал фотографию, на которой он, Ямаль и Дани Ольмо вместе позируют с трофеем.

В комментариях Ямаль написал: «В следующем году трофей Копа будет твой».

Это вполне возможно, учитывая потрясающую форму Кубарси: в прошлом сезоне, который стал для него дебютным на взрослом уровне, он уже закрепился в основе «Барсы». Защитник помог команде оформить четыре сухаря в 11 матчах Ла Лиги в этом сезоне и был безупречен в класико. Кубарси может стать четвертым игроком «Барсы» с трофеем Копа.