Четыре рекорда «Барсы» на церемонии Ballon D'or. «Реал» точно лучший клуб мира?

«Барселона» провела незабываемый вечер на церемонии вручения «Золотого мяча»-2024 в Париже, где были отмечены сразу несколько ее игроков.

В то время как «Реал» бойкотировал шоу, каталонцы приехали в большом количестве. Но это не все: «Барса» установила четыре рекорда.

1. Наибольшее количество «Золотых мячей», включая женские. Успех Айтаны Бонмати означает, что в истории «Барсы» четыре женщины и 12 мужчин стали обладателями этой награды, а общее количество трофеев «Золотого мяча» достигло 16.

2. Вторая четверка подряд. Бонмати стала четвертой подряд футболисткой «Барсы» с «Золотым мячом», с 2021 года награду среди женщин забирают только игроки каталонцев. У мужчин четыре подряд было в 2009-2012 годах, когда лучшим был Лео Месси.

3. Доминирование на подиуме «Золотого мяча» среди женщин: На подиуме женского «Золотого мяча» были только игроки «Барса Фемини». Бонмати выиграла награду, а Каролина Грэм Хансен и Сальма Параллуэло заняли второе и третье места соответственно.

4. Успех в Копа Трофи. Победа Ямаля третьей для «Барсы» – это единственный клуб, в составе которого есть три обладателя этой награды.