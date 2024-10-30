Кто составит компанию Родри? Смотрим символическую сборную, основанную на рейтинге «Золотого мяча»🏆💫

В понедельник в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча» - самой престижной индивидуальной награды в футболе.

Путем голосования журналистов, лучшие игроки были распределены по 30 позициям рейтинга. А специализированный порта Score 90 не мог упустить возможность и не составить из них символическую сборную.

В таком составе парни могли бы одолеть любого соперника:

Пишите в комментариях, кого бы заменили?