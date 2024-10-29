Мадридские клубы первые в Ла Лиге по чистому игровому времени. Место «Барселоны» удивляет

После каждого тура испанское подразделение Opta выкладывает различную статистику по командам Ла Лиги. Один из самых интересных показателей − чистое игровое время. Если проще, то количество минут и секунд, когда матч не остановлен из-за фола, аута, углового и так далее.

На первом месте две мадридские команды − «Атлетико» и «Мадрид», что неудивительно. Матчи с этими командами получаются динамичнее.

При этом лидер чемпионата «Барселона» в нижней половине этой таблицы − аж на 13 месте. Такой сбой можно объяснить тем, что каталонцы в некоторых играх этого сезона отдавали мяч. Например, имели с этим проблемы с «Осасуной» и «Мадридом», хоть последних и победили.

Чистый аутсайдер − «Хетафе». Команда лучше всех в лиге сбивает темп и треплет нервы.

А чье место удивило вас? Пишите в комментариях.