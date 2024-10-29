Бывший игрок «Ливерпуля» Кристиан Адорьян на этой неделе объявил о своем уходе из футбола в возрасте 31 года.

Повесив бутсы на гвоздь, венгр теперь сможет уделять больше времени управлению своим кафе в Будапеште.

Адорьян присоединился к «красным» в возрасте 16 лет в 2009 году и был в клубе на протяжении пяти лет.Венгр произвел впечатление в академии «Ливерпуля» и даже был лучшим бомбардиром среди игроков до 21 года в сезоне 2012/13.

Кристиан тренировался с первой командой «красных», а также участвовал в предсезонных играх под руководством Брендана Роджерса, но так и не смог пробиться в состав.

После аренды в Нидерландах в «Гронингене» Адорьян покинул «Энфилд» и перешел в итальянскую «Новару» в 2014 году.

Позже футболист играл за клубы в Албании и Ирландии, прежде чем вернуться в Венгрию в 2021 году.

В том же году Адорьян запустил бизнес-проект. Он открыл кафе-мороженое в Будапеште. Футболист привез настоящее итальянское мороженое в свой родной город, и кафе быстро набрало популярность.

Благодаря большому выбору сладостей и вкусов, доступных клиентам, Bruno Dolce & Caffe пользуется популярностью среди горожан и гостей столицы Венгрии.