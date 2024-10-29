«Футбол для всех, а не только для «Реала»: Агуэро резко критикует Мадрид за бойкот «Золотого мяча»

Серхио Агуэро резко раскритиковал «Реал» за отсутствие на церемонии вручения «Золотого мяча».

Агуэро считает, что решение клуба бойкотировать мероприятие отражает чувство собственного достоинства, поскольку оно возникло из-за того, что Винисиус не был награжден.

«Заслуженно. Родри — лучший игрок в мире. Футбол для всех, не только для «Реала». Они чувствуют, что имеют право игнорировать это».

Решение клуба пропустить церемонию вызвало споры, особенно учитывая присутствие нескольких кандидатов, включая Винисиуса, Джуда Беллингема, Дани Карвахаля и Тони Крооса.

Как отмечает Marca, в «Реале» больше ничего не хотят знать о призе, который вручается газетой France Football. Несправедливость, обман и неуважение к духу награды – аргументы, выдвигаемые клубом в пользу разрыва с журналом.

Решение о том, что Винисиус не отправится на церемонию в Париж, было принято клубом. «Реал» чувствует себя обманутым и считает, что все не было случайностью.

При этом внутри клуба дают понять, что они ничего не имеют против Родри, а проблема связана исключительно с отношениями с УЕФА и France Football.