Айтана Бонмати - двукратная обладательница «Золотого мяча». Любуемся звездочкой «Барселоны»😍

Вчера звезда «Барселоны» Айтана Бонмати стала обладательницей «Золотого мяча» - девушка получает награду второй год подряд.

В прошлом сезоне Айнтана помогла своей команде выиграть Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, забив 44 гола.

Получив награду, 26-летняя Бонмати выразила благодарность своим товарищам по команде: «Это не индивидуальное достижение... Мне очень повезло играть с потрясающими футболистками. Именно благодаря им я стала лучшим игроком».

Айтана Бонмати играет в «Барселоне» с 2012 года, шесть лет развиваясь через «Ла Масию». Она была переведена в первую команду «Барселоны» перед сезоном 2016/17 и привлекалась за клуб в основном составе в сезоне 2018/19.

Айтана дебютировала за национальную сборную Испании в 2019 году. За это время она успела стать чемпионкой мира и выиграть Лигу Наций.

Ну и конечно, не будем забывать, что Айтана – просто красотка.