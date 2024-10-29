«Это слишком большой скачок для него»: болельщики «МЮ» не уверены, что Аморим справиться в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» официально объявил об увольнении Эрика тен Хага в понедельник днем.

По данным The Athletic, «красные дьяволы» ведут переговоры с главным тренером «Спортинга» Рубеном Аморимом. И уже даже согласовали контракт.

Некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» обеспокоены переходом 39-летнего специалиста из португальской лиги в АПЛ.

📝 «Я ожидал, что Аморим подождет до лета, чтобы начать все заново. Довольно смело — сразу после того, как ты лидируешь в лиге со «Спортингом», попытаться разобраться с проблемами в «МЮ».

📝 «Хуже не будет».

📝 «Это низкая планка для него».

📝 «Его очень хотели заполучить «Ливерпуль» и несколько других крупных клубов. Думаю, «Сити» хотели, чтобы он заменил Пепа. Я не смотрю много их игр, но знаю, что Угарте преуспел под его руководством».

📝 «Он добился большого успеха со «Спортингом», бросив вызов доминированию «Бенфики» и «Порту», ​​и он очень гибок в тактическом плане, адаптируя различные схемы, чтобы удивлять соперников. Однако все равно это большой скачок от Португалии до премьер-лиги».