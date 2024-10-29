Кажется, Луиш Фигу – главный 🤡 церемонии «Золотого мяча»: угрожал фанатам «Реала» судом, но быстро получил ответку

Вчера в Париже состоялось вручение «Золотого мяча» - самой престижной индивидуальной награды в футболе. Фаворитом несколько месяцев считался игрок «Мадрида» Винисиус, но за несколько часов до церемонии стало известно, что награду получит представитель «Манчестер Сити» Родри. Футбольное сообщество ответило непониманием.

Помимо основного скандала, связанного с именем победителя, можно отметить и отдельные драматические линии. Например, забавная история произошла с Луишем Фигу.

MadridXtra, самый популярный аккаунт про мадридский «Реал» в социальной сети Х с аудиторией в 1,5 млн подписчиков, привел слова португальца: «До сегодняшнего дня «Золотой мяч» считался престижной наградой». Фигу это совершенно не понравилось, он опубликовал обращение, в котором пригрозил владельцу аккаунта судом за искажение его слов.

«Не знаю, кто ведет этот аккаунт, но либо ты исправляешь этот пост, либо мне придется тебя засудить, потому что это не мои слова! А если ты хочешь полемики, то давай устроим ее в суде», - написал разгневанный Фигу.

Однако Луиш Фигу очень быстро получил ответ – оказалось, что есть видеозапись, согласно которой его цитата, приведенная пользователем социальной сети, совершенно точная.

Бывшему игроку «Реала» оставалось только удалить свое гневное обращение…