Супер-фан «Реала» Хабиб выложил фото с Родри – сразу после его победы в «Золотом мяче»
Церемония вручения «Золотого мяча» обрастает все новыми и новыми скандалами. На этот раз сомнительными показались действия бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Хабиб - известный болельщик «Реала». Спортсмен всегда это подчеркивал, высказывался в поддержку любимого клуба, общался с его звездами, посещал матчи и поздравлял с победами.
Именно поэтому многих поклонников борца удивило, что после объявления имени нового обладателя «Золотого мяча», Хабиб выложил в Инстаграм фото с Родри, вместо того, чтобы возмутиться результатом и поддержать Винисиуса.
Как относиться к поступку Хабиба? Пишите в комментариях.