«Да что с вами не так?!» бразильская футболистка Марта сошла с ума из-за ситуации с Винисиусом и ЗМ

Легендарная бразильская футболистка Марта обратилась к организаторам премии «Золотой мяч».

Она очень сильно недовольна, что Винисиус не выиграет награду. Хотя это еще не факт.

«Целый год я терпеливо ждала, пока Винисиусу вручат заслуженный «ЗМ», а мир по праву примет его, как лучшего игрока мира! А теперь мне говорят, что он его не получит? France Football, да что с вами не так?!»

Бразилец Ришарлисон из «Тоттенхэма» тоже недоволен: «Если Вини не победит, это будет дерьмово!»

За Вини также высказался игрок «Вулверхэмптона» Марио Лемина: «Родри — лучший полузащитник в мире, да. Но лучший игрок в мире прямо сейчас — это Винисиус, без сомнений».