Фаны Винисиуса обвиняют France Football в расизме – пишут, что «Золотой мяч» дают только белым

За несколько недель до проведения церемонии от France Football испанская пресса уже пророчила «Золотой мяч» вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору.

Но сегодня появились слухи, что Вини не получит желанного трофея, а Флорентино Перес решил совершить своеобразный бойкот France Football и заявить об отсутствии уважения у организаторов к «Реалу».

Подтянулись и фанаты бразильского игрока, которые считают, что Винисиус не выиграет только из-за расизма.

📝 «Расистская награда»

📝 «Вини – фаворит, если это не предназначено только для белых людей»

📝 «Единственный способ, как Винисиус может выиграть «Золотой мяч»