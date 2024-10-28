Церемония вручения «Золотого мяча» не интересна Холанду. Форвард «Сити» придумал себе занятие получше

В день церемонии вручения «Золотого мяча» стало известно, что Винисиус Жуниор и вся делегация «Мадрида» в Париж не приедет.

«Манчестер Сити» запланировал прибыть в столицу Франции практически в полном составе, но без одного важного человека. Похоже, что у форварда клуба Эрлинга Холанда совсем другие планы. При этом по инсайдерской информации норвежец займет в этом году пятое место.

За несколько часов до начала церемонии вручения «Золотого мяча» форвард запостил фотографию с геотегом стадиона «Эледа» − новой ареной «Мальме», на которой сегодня пройдет матч чемпионата Швеции против «Гетеборга».

После норвежец опубликовал еще два фото − перфоманса фанатов и себя в голубой майке. Знакомые для Холанда цвета.

В прошлом году Эрлинг Холанд был на церемонии вручения «Золотого мяча», когда Лионель Месси получил приз в рекордный восьмой раз. Таким образом норвежец и «Сити» проявили уважение к аргентинцу.