Лаутаро Мартинес приехал на церемонию ЗМ со своей «главной наградой в жизни» - женой💖

Лаутаро Мартинес отправился на церемонию вручения «Золотого мяча» со своей женой Агустиной Гандольфо. Игрок не выиграет награду, но один из фанатов сказал ему, что он уже получил свой собственный «Золотой мяч».

Роман Лаутаро Мартинеса и Агустины начался в 2018 году на вечеринке по случаю дня рождения, устроенной футболистом Мауро Икарди и его женой Вандой Нарой.

Агустина - модель.

1 февраля 2021 года у пары родился первый ребенок — дочь Нина. А в августе 2023 года родился сын Тео.