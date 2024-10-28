Де Хеа отреагировал на увольнение Тен Хага. Вратарю «Фиорентины» хватило одного смайла

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа был одним из тех, кто пострадал от назначения Эрика тен Хага главным тренером клуба.

Летом 2023 года у голкипера заканчивался контракт с «красными дьяволами» и он был настроен его продлить. По данным Mirror, игрок и тренер не нашли общий язык, а Де Хеа стал свободным агентом.

По данным источника, тогда испанец признался своему окружению, что его расстроили действия Тен Хага и спортивного директора Тома Мерто. Он считал обоих ответственными за свой уход.

Испанец целый год был без футбола, прежде чем этим летом подписал контракт с «Фиорентиной». Теперь, когда Тен Хаг лишился места в «МЮ», реакция Давида Де Хеа была короткой, но показательной.

Не все положительно восприняли такую реакцию испанца:

💭«Ты играешь за «Фиорентину», и никому нет дела до того, что ты думаешь».

💭«Тен Хаг ушел, но давайте будем честными, в последние месяцы в качестве игрока «Юнайтед» ты был очень плох».

💭«По-детски».

💭«Увидев новость о Тен Хаге − прослезился».