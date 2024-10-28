«Теперь вы все понимаете, ребята». Фердинанд поделился тем, что после увольнения Тен Хага сделает Роналду

Сегодня случилось то, чего продолжительное время ждала немалая часть болельщиков «Манчестер Юнайтед» − клуб уволил Эрика тен Хага. Исполняющим обязанности стал его помощник Руд ван Нистелрой.

На ранних этапах своей карьеры на «Олд Траффорд» у Тен Хага были напряженные отношения с Криштиану Роналду. Все это привело к расторжению контракта с португальцем. В период особой вражды Роналду согласился сходить на интервью к Пирсу Моргану, в котором в пух и прах разнес то, как с ним обходился тренер.

«Тренер не уважал меня, − сказал тогда Роналду. − Вот почему у нас такие отношения. Он постоянно говорит в прессе, что обращается ко мне, что я ему нравлюсь, бла-бла-бла, но это только для прессы, на 100 процентов. Если ты не уважаешь меня, я никогда не буду уважать тебя».

Похоже, что Роналду был тем, кто посмеялся последним. Легенда «Юнайтед» Рио Фердинанд сразу после того, как узнал о решении уволить тренера, вышел в эфир, и сказал, чего он ждет от Криштиану.

«Думаю, теперь все понятно. Криштиану будет сидеть там, пить чай из маленькой чашки и говорить: «Теперь вы все понимаете, ребята». Это неизбежно: если тренера увольняют, то он был недостаточно хорош», − сказал Фердинанд.

«Я думаю, Криштиану Роналду пытался иносказательно передать нам, а порой довольно прямо, что, по его мнению, это не тот человек, который нужен нам для «Юнайтед».