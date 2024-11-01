Дедлайн – 13:30 мск в субботу.

Главное перед 10-м туром АПЛ для фэнтези : разбираем все игры, чтобы быть готовыми ко всему.

«Ньюкасл» – «Арсенал»

В последних пяти матчах между ними на стадионе «Ньюкасла» забивали два гола и меньше.

Лучшие варианты: залечивший травму Букайо Сака отыграл с «Ливерпулем» так, будто повреждения и не было. У Александера Исака в прошлом туре против «Челси» было три явных голевых момента.

Стоит задуматься: нет смысла увлекаться атакой, вероятен низовой матч.

«Борнмут» – «Манчестер Сити»

В последних четырех матчах «Сити» забил «Борнмуту» 15 мячей.

Лучшие варианты: Эрлинг Холанд в прошлом туре против «Саутгемптона» забил лишь один, но был лучшим в туре по ударам (8), все они – из штрафной, залететь могло гораздо больше. Йошко Гвардиол наиболее активен в атаке из защитников «Сити», шесть ударов и 18 касаний в штрафной за последние четыре тура. С Филом Фоденом надо быть осторожными, англичанин все никак не наберет форму. Энтойн Семеньо – самый крутой из «Борнмута», но явно под «Сити» не нужен.

Стоит задуматься: с одной стороны, «Сити» любит много забивать «Борнмуту», но соперник хорош в домашних матчах этого сезона, пропустил всего три мяча в четырех играх, и соперники были сложные «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл». Стоит подумать при выборе капитана, не автоматом отдавать капитанство Холанду.

«Ипсвич» – «Лестер»

Обе команды в тройке худших по ожидаемым голам и по допущенным моментам. Может быть и нулевая ничья, и результативный матч.

Лучшие варианты: Лейф Дэвис – король созданных шансов, наконец-то в прошлом туре они конвертировались в ассист. Факундо Буонанотте начал играть полные матчи, у него три результативных действия в последних четырех играх. Если нужен защитник «Лестера» – это Джеймс Джастин .

Стоит задуматься: у обеих команд дальше сложные соперники, обходим эту игру.

«Ливерпуль» – «Брайтон»

Вероятно, такой «Брайтон» удобен «Ливерпулю» Арне Слота, матч может получится результативным. На неделе в Кубке лиги «Ливерпуль» победил «Брайтон» 3:2.

Лучшие варианты: Мохамед Салах практически не был заметен против «Арсенала», но в нужный момент принес команде ничью – хороший вариант на капитанство. Трент Александер -Арнолд , если бюджет не проблема, или Вирджил ван Дейк / Ибраима Конате , так как «Ливерпуль» все еще лучшая оборона лиги. У Жоржиньо Рюттер из «Брайтона» хорошая форма: четыре результативных действия за последние четыре матча, да и по другим цифрам хорош. Дэнни Уэлбек тоже в огне, забивает в трех играх подряд.

Стоит задуматься: дальше у «Брайтона» игра с «Сити», так что игнорируем команду пару туров, а потом смело закупаемся.

«Ноттингем Форест» – «Вест Хэм»

В двух последних матчах на стадионе «Фореста» лондонцы не смогли забить. Учитывая текущую форму «Ноттингема», эта серия может продлиться.

Лучшие варианты: Крис Вуд забивает из штрафной, головой и даже дальними ударами из-за штрафной – прекрасная форма. Матц Зельс лучший вратарь за 5: если не сухой матч, добирает очки сэйвами. В «Вест Хэме» Джеррод Боуэн что-то забивает, но в прошлом году от него пользы было гораздо больше.

Стоит задуматься: «Форест» фаворит и у букмекеров и по игре, так что два пика оттуда – отличное решение.

«Саутгемптон» – «Эвертон»

За последние четыре тура «Саутгемптон» допустил 83 удара, больше только «Лестер» (88). А «Эвертон» не проигрывает пять матчей подряд.

Лучшие варианты: Дуайт Макнил главный в атаке «Эвертона», но есть сомнения в старте из-за повреждения. Джеймс Тарковски вполне может сыграть сухой матч, да и «Саутгемптон» уязвим на стандартах.

Стоит задуматься: в сторону «Саутгемптона» все еще нет смысла смотреть.

«Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас»

«Вулверхэмптон» пропустил больше всех в лиге (25), а «Пэлас» меньше всех забил (6) наряду с «Саутгемптоном».

Лучшие варианты: Матеус Кунья – самый творческий игрок «Вулверхэмптона», может и голевую выдать, и сам забить. У Раяна Аита -Нури три гола в последних четырех матчах, бонусом может и на ноль когда-нибудь сыграть. Йорген Ларсен – лучший в «Вулверхэмптоне» по явным голевым моментам (5). У «Пэлас» выделяется только Эберечи Эзе .

Стоит задуматься: «Вулверхэмптон» по игре выглядит гораздо лучше, у них был адский календарь (сыграли со всей первой семеркой), самое время начать побеждать и набирать очки.

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла»

«Тоттенхэм» – второй в лиге по ударам (125), в целом всегда заряжен на атаку, но порой очень нестабилен. «Вилла» в этом сезоне хорошо играет в гостях: три победы и ничья.

Лучшие варианты: Бреннан Джонсон всегда нацелен на удар, Деян Кулусевски в хорошей форме, на неделе в Кубке лиги против «Манчестер Сити» отдал две голевые. Олли Уоткинс и Морган Роджерс – наиболее продуктивные из «Виллы».

Стоит задуматься: обе команды играли в Кубке, у «Тоттенхэма» было гораздо больше задействованных основных игроков, это может сыграть в пользу «Виллы».

«Манчестер Юнайтед» – «Челси»

Из-за увольнения Эрика тен Хага матч становится суперинтересным и непредсказуемым.

Лучшие варианты: Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо – лучшие из атаки «Юнайтед». Великолепный Коул Палмер , способный создать момент из ничего, всем нужен в «Челси».

Стоит задуматься: на оборону в этом матче смотреть нет смысла.

«Фулхэм» – «Брентфорд»

«Брентфорд» за последние четыре тура лучший по явным голевым моментам (18). «Фулхэм» не смог забить «Брентфорду» в двух прошлых матчах.

Лучшие варианты: Бриан Мбемо – без него в этом сезоне никак. Итан Пиннок / Натан Коллинз – если верите в оборону «Брентфорда». Рауль Хименес хорош, к тому же у «Фулхэма» в следующих турах невнятный «Кристал Пэлас» и пропустивший больше всех «Вулверхэмптон».

Стоит задуматься: скорее стоит ожидать результативны матч и делать упор на атаку.

Дедлайн 10-го тура – в 13:30 мск в субботу, 2 ноября . Начнется игрой «Ньюкасл» – «Арсенал».

Фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images, IMAGO/Cody Froggatt/News Images, IMAGO/Simon Traylen, Paul Bonser, Alexander Canillas/Global Look Press