Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп поздравил свою избранницу с днем рождения, а мы еще раз полюбовались потрясающей фигурой модели Victoria's Secret🍓

В это сложно поверить, но на прошлой неделе бразильской супермодели и давней возлюбленной голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа Изабель Гулар исполнилось 40 лет.

«Сегодня особенный день для тебя и для всех нас! Пусть твой новый год принесет тебе любовь, здоровье и счастье! Пусть сбудутся все твои мечты! Люблю тебя».

По этому поводу Кевин решил поделиться рядом кадров с Изабель, в том числе продемонстрировав потрясающую фигуру своей избранницы во время занятий спортом на свежем воздухе.

Топ-модель и один из ангелов Victoria's Secret. Изабель Гулар начала встречаться с немецким голкипером в 2018 году. Пара познакомилась в Париже, когда Трапп выступал за «ПСЖ».