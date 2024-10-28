Борьба «Реала» «Барсы» за «Золотой мяч»: вспоминаем всех представителей клубов-обладателей трофея🏆
Соперничество между «Реалом» и «Барселоной» выходит за пределы поля и распространяется на престижные премии. Борьба за «Золотой мяч» не является исключением.
За 65-летнюю историю существования индивидуального трофея France Football 25 наград распределили между собой представители «Реала» и «Барсы».
С тех пор как Криштиану Роналду получил премию как игрок «Манчестер Юнайтед» в 2008 году, ни один представитель другой команды, кроме «Мадрида» или «Барсы», не выигрывал этот трофей до 2023 года, когда Лео Месси, который уже выступал «Интер Майами» и «ПСЖ», взял свой восьмой «Золотой мяч».
В преддверии сегодняшнего вручения премии в Париже, давайте посмотрим, кто ранее становился обладателем «Золотого мяча» в «Мадриде» и «Барселоне».
«Барселона»
Луис Суарес Мирамонтес – 1960 г.
Йохан Кройфф – 1973, 1974 г.
Христо Стоичков – 1994 г.
Ривалдо – 1999 г.
Роналдиньо – 2005 г.
Лео Месси – 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 г.
«Реал Мадрид»
Альфредо Ди Стефано – 1957, 1959 г.
Раймонд Копа – 1958 г.
Луиш Фигу – 2000 г.
Роналдо – 2002 г.
Фабио Каннаваро – 2006 г.
Криштиану Роналду – 2013, 2014, 2016, 2017 г.
Лука Модрич – 2018 г.
Карим Бензема – 2022 г.
Похоже, что сегодня вечером «Реал Мадрид» пополнит список своих игроков-обладателей «Золотого Мяча».