«В нашем обществе нет места таким преступникам». Винисиус защищает игроков «Барсы» после проигранного класико

Вингер мадридского «Реала» Винисиус обрел дурную славу из-за частых высказываний о расизме – фанаты массово убеждены, что он говорит об этом слишком много. Но иногда бразилец защищает не только себя.

После проигранного класико Вини высказался против расистов, которые оскорбляли игроков «Барселоны» во время матча в субботу:

«То, что произошло вчера на «Бернабеу» с расистскими оскорблениями, вызывает сожаление. В нашем обществе нет места таким преступникам. Я поддерживаю Ламина, Ансу и Рафинью. Я знаю, что Мадрид и полиция сделают все, чтобы выявить и наказать виновных».

В понедельник Винисиус отправится на церемонию вручения «Золотого мяча», где считается явным фаворитом. Торжественная часть начнется в 22:00 по Москве.