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Самые дорогие футболисты 20 лет назад. 30 млн евро за обладателя «ЗМ»!

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Трансферной стоимостью в 200 млн евро уже никого не удивить – примерно столько стоит действующая элита футбола: Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль и другие. Но двадцать лет назад порядок цен был совсем другой.

Вот самые дорогие футболисты на 2004 год (по данным Score90).

Пиковый Роналдиньо, чью игру некоторые до сих пор считают самой красивой, стоил всего 50 млн евро за год до «Золотого мяча». Следом – обладатель «ЗМ»-2002, 45 млн евро.

Еще один обладатель «ЗМ» – Майкл Оуэн – стоил 30 млн евро. Единственный игрок в этом топе старше 30 лет – Роберто Карлос: 30 млн евро.

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