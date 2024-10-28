«А где Кроос?». В сети появились якобы слитые результаты «Золотого мяча» - к ним много вопросов😵‍💫

Сегодня вечером в Париже будет вручена самая престижная индивидуальная награда в футболе – «Золотой мяч».

Уже несколько месяцев главным фаворитом называют звезду «Реала» Винисиуса, и слитый в интернет список подтверждает, что именно бразилец заберет трофей.

Однако у болельщиков появилось множество вопросов к итоговому распределению мест, и дело даже не в победе Вини.

Если верить появившемуся сегодня утром в сети инсайту, то Винисиус победит, набрав 630 голосов. За ним следуют триумфатор АПЛ и чемпионата Европы Родри из «Манчестер Сити», а замыкает тройку еще один представитель «Мадрида» Джуд Беллингем.

По какому-то странному стечению обстоятельств чемпион Европы в составе «Мадрида» и сборной Испании Дани Карвахаль даже не попал в топ-10, а завершившего карьеру Тони Крооса нет среди первых 12 игроков…Зато их опередили Килиан Мбаппе, забравшийся на четвертую строчку, и Дани Ольмо, занимающий девятое место.

Реакция болельщиков в сети была неоднозначной.

💬«Что делает Ольмо в топ-10?».

💬«Катастрофа!! На какие критерии они опирались при голосовании?».

💬«А где Кроос?».

💬«Ямаль должен быть выше, чем Мбаппе».

💬«Если это не фэйк, то это позор».